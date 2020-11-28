Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордной суточной заболеваемости Covid-19 в мире с начала пандемии. Болезнь подтвердилась у еще почти 750 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Так, за сутки пятницы, 27 ноября, во всем мире коронавирус подтвердился у 747 082 человек, что является рекордом с начала года.

Общее число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии составляет 61 299 371. Всего зафиксировано 1 439 784 летальных случаев Covid-19.

Напомним, 14 ноября организация сообщила о новом антирекорде заболеваемости коронавирусом в мире за сутки. Тогда пациентов с коронавирусом стало больше на 628 136 человек.

Ранее в ВОЗ спрогнозировали, что Украина сможет получить первую партию зарегистрированной вакцины от коронавируса во втором квартале 2021 года.