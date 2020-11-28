В субботу, 28 ноября, в столице Сомали Могадишо, спустя несколько часов после визита и.о. министра обороны США Кристофера Миллера, террорист-смертник подорвал бомбу в кафе. В результате погибли шесть человек.

Об этом сообщает "CGTN".

"Террорист-смертник взорвал себя в кафе. Шесть человек погибли, еще восемь получили ранения", - сказал официальный представитель министерства информации Сомали Исмаил Мухтар Омар.

Кафе "Gelato Divino", где произошел теракт, находится в самом центре города, недалеко от международного аэропорта.

Пока не ясно, кто несет ответственность за теракт. В издании отметили, что исламистская организация Аль-Шабааб часто устраивает взрывы в столице Сомали и других местах.

Напомним, в августе исламисты атаковали отель в Сомали. 20 человек погибло, 35 получили ранения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сомали смертник взорвал автомобиль у президентского дворца.