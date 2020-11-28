Известная украинская теннисистка родила сына от темнокожего футболиста "Динамо"
Известная украинская теннисистка Ольга Янчук родила своего первенца от футболиста киевского "Динамо", темнокожего португальца, Жерсона Родригеша.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Лучший день в моей жизни", - написала она под фото.
Известно, что роды закончились 27 ноября в 10:05. Вес мальчика - 3,330 кг, рост - 53 см
Первые новости о романе Янчук с отцом ребенка Жерсоном Родригешем, который играет в киевском клубе с августа 2019 года, появились этим летом. На данный момент у спортсмена уже есть сын Джейден, который родился в 2018 году.
Янчук в последний раз выходила на корт в сентября 2019 года, всего ей принадлежит 15 титулов ITF (4 из них - в парном разряде).
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