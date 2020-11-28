Известная украинская теннисистка Ольга Янчук родила своего первенца от футболиста киевского "Динамо", темнокожего португальца, Жерсона Родригеша.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Лучший день в моей жизни", - написала она под фото.

Известно, что роды закончились 27 ноября в 10:05. Вес мальчика - 3,330 кг, рост - 53 см

Первые новости о романе Янчук с отцом ребенка Жерсоном Родригешем, который играет в киевском клубе с августа 2019 года, появились этим летом. На данный момент у спортсмена уже есть сын Джейден, который родился в 2018 году.

Янчук в последний раз выходила на корт в сентября 2019 года, всего ей принадлежит 15 титулов ITF (4 из них - в парном разряде).

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