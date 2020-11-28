После нападения неизвестного на журналистку NEWSONE Виолетту Товкес на церемонии чествования памяти жертв Голодомора в Киеве, администрация телеканала заявила о призыве к полиции начать расследование.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

"Телеканал NEWSONE требует от правоохранительных органов возбудить уголовное производство по факту нападения на журналистку телеканала, который произошел во время прямого эфира 28.11.2020 и привлечь виновного к ответственности (ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телеканал берет на себя контроль за расследованием этого нападения.

"Будем благодарны за предоставление сведений и информации о личности нападавшего. Анонимность и вознаграждение гарантируем", - добавили в пресс-службе вещателя.

Напомним, во время освещения событий на церемонии чествования памяти жертв Голодомора в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес. В 16:03 к ней подошел парень в маске и выбил микрофон и поминальную свечу, после чего начал толкать журналистку. Свои действия мужчина сопроводил яростными криками. Спустя некоторое время нападавший ушел.

Как сообщала "Страна", по данным Национального союза журналистов Украины, представителей этой профессии в нашей стране избивают каждые 5 дней.