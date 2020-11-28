Больным Covid-19, которые проходят лечение дома, рекомендуется обильное витаминизированное питье, а также следует чаще лежать на животе.

Об этом заявила врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями московской инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова, передает агентство "Москва".

"Первое и самое важное - это точное соблюдение рекомендаций и назначений врача. Обязательно оставаться дома и принимать лекарственные препараты, назначенные врачом. Мы знаем, что для того, чтобы снизить температуру, организм должен испарить жидкость. При новой коронавирусной инфекции обязательно обильное питье. Если в норме человек употребляет около 2-2,5 литров в день, то при повышенной температуре необходимо увеличить ее количество и добавить витаминизированное питье. Не забывайте про фрукты, богатые витамином C", - сказала Мясникова.

Также она добавила, что при лечении коронавируса нужно больше лежать на животе, так как это повышает показатель насыщения крови кислородом.

"Когда человек лежит на спине, у него уменьшается дыхательный объем легких. Идеальное положение - это лежа на животе. Для удобства можно одну подушку подложить по грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал. Человеку так будет лежать комфортней, легкие расправляются. Полным людям на животе лежать трудно, мы рекомендуем лежать на боку. Соблюдение прон-позиции - это даже не профилактическая, а лечебная процедура, которая повышает показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы", - отметила Мясникова.

Кроме того, врач заявила, что для ускорения выздоровления необходима дыхательная гимнастика.

"Сначала дыхательная гимнастика должна быть минимальная. По мере стабилизации состояния и улучшения самочувствия упражнения можно усложнять. Конкретные рекомендации по комплексу упражнений дает лечащий врач. На этапе выздоровления необходимо исключить серьезные физические нагрузки, больше отдыхать. Это тот самый минимальный набор приемов, которым человек дома может себе помочь", - заключила Мария Мясникова.

Напомним, ранее врач назвал два самых опасных симптома коронавируса, при которых нужно вызывать скорую помощь.

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