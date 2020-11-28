Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к украинцам в День памяти жертв Голодомора. Глава канадского правительства заявил, что украинский народ смог выстоять под натиском советского тоталитаризма, сохранив свою культуру, язык и независимость.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

"Сегодня мы присоединяемся к украинским общинам в Канаде и по всему миру, чтобы вспомнить миллионы людей, пострадавших и погибших во время Голодомора. С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина вызвал в Украине ужасный голод - геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости. Миллионы умерли от голода, многие из них дети, а другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании", - заявил он.

По его словам, граждане Украины все же выстояли после попыток режима подавить и преследовать украинскую самоидентичность, а также сохранили культуру, язык и добились независимости "после более чем полувека советского гнета".

"На протяжении десятилетий зловещая реальность Голодомора отрицалась, а страдания украинцев были скрыты от мира. Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших семей. Мы должны принять эти суровые истины и взять на себя обязательство всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой. В эту годовщину я призываю всех канадцев почтить память жертв Голодомора и признать тот вклад, который украинские канадцы внесли в построение лучшей страны для всех нас. Я также подтверждаю непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины. Вічна їм пам’ять", - добавил Трюдо на украинском языке.

Напомним, в День памяти жертв Голодомора, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что Национальный музей Голодомора-геноцида является самым важным для страны, а его проект будет обязательно завершен.

Как сообщала "Страна", в День памяти жертв Голодомора, 28 ноября, представители "Национального корпуса" установили кресты и зажгли файеры у здания посольства России в Киеве.