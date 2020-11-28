В субботу, 28 ноября, французские магазины, торгующие второстепенными товарами, впервые открылись после месячного локдауна.

Об этом пишет агентство "Reuters".

Отмечается, что магазины, торгующие товарами не первой необходимости, такими как обувь, одежда и игрушки, открылись в рамках первых ослаблений после введения общенационального локдауна, который начал действовать 30 октября и будет работать до 15 декабря. Однако бары и рестораны будут закрыты до 20 января.

В правительстве сократили количество людей, которым разрешено посещать магазины, что стало проблемой для небольших торговых точек.

При этом многие владельцы малого бизнеса жаловались, что им трудно работать по новым правилам. Они рассказали о низкой активности покупателей, которые отложили свои покупки до "Черной пятницы", которая была перенесена на неделю на 4 декабря.

Сообщается, что мэр Парижа Энн Идальго планирует провести переговоры с розничными торговыми организациями о разрешении им открываться по воскресеньям, чтобы наверстать упущенные продажи.

Французское правительство уже разрешило магазинами работать до 21:00, чтобы они могли принимать больше клиентов, несмотря на ограниченные возможности.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ослаблении ряда коронавирусных ограничений благодаря улучшению ситуации с пандемией 25 ноября.

Как сообщалось, во Франции на Рождество и Новый год отменят комендантский час.