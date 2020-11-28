В Париже начались новые радикальные протесты против законопроекта "О глобальной безопасности", который подразумевает запрет на съемку полиции журналистами. Есть подозрения, что полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает LeParisien.

Так, многочисленная акция началась в 16:00 по киевскому времени и переросла в беспорядки. На видео с места событий попали кадры поджога авто и неустановленного заведения, а также разрушения торгового вагончика, который в качестве инструмента для привлечения внимания перевернули на бок, и мусорного бака.

Спустя какое-то время протест перерос в столкновения с полицией, в правоохранителей полетели бутылки и пиротехника. Сообщается, что полиция начала отступление с вероятным применением слезоточивого газа, так как его пары уже чувствуются в воздухе.

Отметим, законопроект "О глобальной безопасности", который вносит поправки в 24 статью конституции страны, был рассмотрен Национальным собранием и принят в первом чтении. Согласно его положениям, тюремное заключение и штраф в размере 45 тысяч евро может грозить за "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности", даже если лицо попало в телесюжет.

Cientos de personas se enfrentan a la policía en el centro de París por la ley de seguridad global y por el ataque de gendarmes a un hombre negro la semana pasada pic.twitter.com/YzOZsefEIj — 6w (@6w_es) November 28, 2020

Профсоюзы журналистов выступили против поправки, так как это помешает снимать действия полиции на протестах и вести всестороннее освещение ситуации. Накануне местные власти обещали, что такого закона не будет.

Напомним, 21 ноября в Париже состоялся митинг против законопроекта "О глобальной безопасности", предусматривающий запрет для журналистов снимать сотрудников полиции. Правоохранители применили водометы, чтобы разогнать протестующих.

Как сообщала "Страна", в Париже силовики во время столкновений на протестной акции, которая проходила во вторник, 17 ноября, применили слезоточивый газ и водометы.