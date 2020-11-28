В декабре после почти годичной паузы возобновится строительство трубопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет издание "NDR" со ссылкой на представителя компании "Nord Stream 2".

Так, управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде объявило о начале строительных работ для капитанов судов, проходящих в этом районе. Их попросили быть особо осторожными.

Строительные работы начнутся к югу от района Адлергрунд с субботы, 5 декабря. Именно здесь находятся концы трубы, ведущей от газораспределительной станции в сторону Балтийского моря.

Напомним, в прошлом месяце Госдеп США объявил о решение расширить санкции против "Северного потока" в ближайшее время.

В Кремле расценили новые американские санкции против российского газопровода как рейдерскую конкуренцию.

Затем в администрации США решили усилить давление на европейские компании, принимающие участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Ранее немецкий Бундестаг отклонил предложение о поддержке газопровода "Северный поток-2". Инициативу вносила партия Альтернатива для Германии (АДГ), которая настаивает на том, что новый газопровод отвечает интересам Германии и Европы и его строительство нужно завершить как можно быстрее.