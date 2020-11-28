Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк подал иск в суд на депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

"Вчера, 27 ноября, на одном из политических ток-шоу депутат ОПЗЖ в примитивной хамской манере озвучил известный российский темник об американском гражданстве Арсения Яценюка и его семьи, а также фейк о так называемом "миллиарде", - говорится в сообщении.

Накануне в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" нардеп от ОПЗЖ Илья Кива вступил в перепалку с Яценюком. В ходе своего выступления Кива заявил, что политики, которые поддерживали Майдан, оформили себе и своим детям американское гражданство.

Позже Кива опубликовал отрывок скандального эфира, прокомментировав его следующим образом: "Мой ответ бывшему пример-министру вору и коррупционеру Яценюку, который за время войны, грабя страну превратился в долларового миллиардера, построил в Америки отельный бизнес получивши для себя и своей семьи американское гражданство. "Послушная проамериканская шлюха - Яценюк".

Напомним, ранее мы писали, что Арсений Яценюк владеет 5-комнатными апартаментами на Бессарабке стоимостью в $1 млн.

Также сообщалось, что адвокат Януковича требует от ГБР обнародовать информацию о том, как Турчинов, Яценюк и Порошенко сдали Крым.