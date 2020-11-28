В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 28 ноября. За последние сутки заразилось еще 16,2 тысяч человек, излечилось 8 897 пациентов и скончалось 184.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 67 278 случаев

Винницкая область - 17 051 случаев

Волынская область - 23 656 случаев

Днепропетровская область - 36 487 случаев

Донецкая область - 22 210 случаев

Житомирская область - 29 098 случаев

Закарпатская область - 22 974 случаев

Запорожская область - 29 296 случаев

Ивано-Франковская область - 35 374 случаев

Киевская область - 36 214 случаев

Кировоградская область - 4 941 случаев

Луганская область - 6 185 случаев

Львовская область - 45 052 случаев

Николаевская область - 17 710 случаев

Одесская область - 42 851 случаев

Полтавская область - 21 490 случаев

Ровенская область - 30 430 случаев

Сумская область - 27 603 случаев

Тернопольская область - 27 425 случаев

Харьковская область - 54 517 случаев

Херсонская область - 9 845 случаев

Хмельницкая область - 28 917 случаев

Черкасская область - 22 053 случаев

Черновицкая область - 33 291 случаев

Черниговская область - 17 753 случаев

Напомним, в случае введения в Украине полного локдауна из-за заметного увеличения числа больных коронавирусом, объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу.

Как сообщала "Страна", сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Кабинет министров Украины планирует принимать решение о введении локдауна в середине декабря.