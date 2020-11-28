Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 28 ноября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 28 ноября. За последние сутки заразилось еще 16,2 тысяч человек, излечилось 8 897 пациентов и скончалось 184.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 67 278 случаев
- Винницкая область - 17 051 случаев
- Волынская область - 23 656 случаев
- Днепропетровская область - 36 487 случаев
- Донецкая область - 22 210 случаев
- Житомирская область - 29 098 случаев
- Закарпатская область - 22 974 случаев
- Запорожская область - 29 296 случаев
- Ивано-Франковская область - 35 374 случаев
- Киевская область - 36 214 случаев
- Кировоградская область - 4 941 случаев
- Луганская область - 6 185 случаев
- Львовская область - 45 052 случаев
- Николаевская область - 17 710 случаев
- Одесская область - 42 851 случаев
- Полтавская область - 21 490 случаев
- Ровенская область - 30 430 случаев
- Сумская область - 27 603 случаев
- Тернопольская область - 27 425 случаев
- Харьковская область - 54 517 случаев
- Херсонская область - 9 845 случаев
- Хмельницкая область - 28 917 случаев
- Черкасская область - 22 053 случаев
- Черновицкая область - 33 291 случаев
- Черниговская область - 17 753 случаев
Напомним, в случае введения в Украине полного локдауна из-за заметного увеличения числа больных коронавирусом, объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу.
Как сообщала "Страна", сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Кабинет министров Украины планирует принимать решение о введении локдауна в середине декабря.