Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 28 ноября. За последние сутки заразилось еще 16,2 тысяч человек, излечилось 8 897 пациентов и скончалось 184.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 67 278 случаев
  • Винницкая область - 17 051 случаев
  • Волынская область - 23 656 случаев
  • Днепропетровская область - 36 487 случаев
  • Донецкая область - 22 210 случаев
  • Житомирская область - 29 098 случаев
  • Закарпатская область - 22 974 случаев
  • Запорожская область - 29 296 случаев
  • Ивано-Франковская область - 35 374 случаев
  • Киевская область - 36 214 случаев
  • Кировоградская область - 4 941 случаев
  • Луганская область - 6 185 случаев
  • Львовская область - 45 052 случаев
  • Николаевская область - 17 710 случаев
  • Одесская область - 42 851 случаев
  • Полтавская область - 21 490 случаев
  • Ровенская область - 30 430 случаев
  • Сумская область - 27 603 случаев
  • Тернопольская область - 27 425 случаев
  • Харьковская область - 54 517 случаев
  • Херсонская область - 9 845 случаев
  • Хмельницкая область - 28 917 случаев
  • Черкасская область - 22 053 случаев
  • Черновицкая область - 33 291 случаев
  • Черниговская область - 17 753 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом. Скриншот: ЦОЗ

Напомним, в случае введения в Украине полного локдауна из-за заметного увеличения числа больных коронавирусом, объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу

Как сообщала "Страна", сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Кабинет министров Украины планирует принимать решение о введении локдауна в середине декабря.

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