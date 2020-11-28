Сегодня, 28 ноября, прошла встреча глав парламентских фракций, которую инициировал глава парламента - Дмитрий Разумков. Во встрече приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Денис Шмыгаль, передает телеграм-канал "Политика Страны".

В ходе мероприятия обсуждались вопросы введения жесткого, тотального локдауна, кризис КСУ, бюджет, отсрочка кассовых аппаратов для ФОП, а также вопрос о компенсациях и поддержки для бизнеса в условиях карантина.

Как рассказали источники "Страны" в Раде, обсуждались карантин, ФОПы, бюджет, и КСУ.

Источник сообщает, что ни на чем конкретном стороны не сошлись и не договорились (кроме поддержки бизнеса). Но "Слуги народа", скорее всего, соберут голоса на бюджет, чтобы закрыть хотя бы этот вопрос.

По информации источников "Страны", в Кабмине сейчас не хотят вводить локдаун, а планируют дотянуть до 20-25 декабря, чтобы посмотреть по статистике и ввести тотальный карантин на праздники, если статистика по коронавирусу к тому времени будет плохая.

"По поводу отсрочки кассовых аппаратов для ФОПов, вряд ли на неделе получится проголосовать, но активно обсуждались проекты поддержки-компенсации для бизнеса в условиях карантина", - рассказал собеседник "Страны".

Источники "Страны" также говорят, что главе Минздрава Максиму Степанову поставили условие сохранения на должности.

"Степанову поставили условие: либо он что-то придумает, чтобы переломить ситуацию с эпидемией, либо - на выход", - сказал источник.

Напомним, ранее сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что депутаты Рады разных фракций намерены искать совместное решение по КСУ.

Также мы писали, что Верховная Рада может принять госбюджет-2021 на внеочередном заседании.