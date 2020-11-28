Синоптики предупредили украинцев о холодной ветренной погоде на большей части территории страны, а также вероятных осадках.

Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает Укргидрометцентр.

Так, на Западе страны прогнозируют снег и температуру от -3 до +3 ночью и от -1 до +5 днем. На Юге температура может достичь 9 градусов днем и от +2 до +4 градусов ночью, осадков не ожидается. Что касается центральной Украины, там ветер составит 5−10 м/с, а температура днем поднимется от +6 до +8, ночью - от +2 до +4.

На Востоке прогнозируют незначительные осадки в виде мокрого снега и температуру от 0 до -2 ночью и от +2 до +9 днем.

В Киеве мокрый снег тоже будет, а температура составит от 0 до -2 ночью и от +1 до +3 в дневное время.

Напомним, в Украине синоптик Наталья Диденко спрогнозировала контрастную погоду от +1 градуса на Западе до +14 на Юге. В некоторых областях будут дожди и мокрый снег.

Как сообщала "Страна", на выходных в центральных областях Украины будут осадки, на востоке Украины возможен сильный ветер.