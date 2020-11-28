Польские активисты в Варшаве и других городах страны вышли на протесты в связи с внесением в Сейм нового законопроекта о запрете абортов.

Об этом в субботу, 28 ноября, информирует РИА Новости.

Так, после того, как в польском парламенте появился альтернативный законопроект о запрете на аборты, на улицы города вышли представитель общественной организации "Забастовка женщин" (Strajk Kobiet), а также активисты за права ЛГБТ+, феминистки и прочие правозащитники.

Они скандируют "Мое тело – мое дело!", "Легальный аборт!", а также оскорбительные лозунги в адрес членов правящей партии "Право и справедливость". Полиция в проведение акции не смешивается, а тем временем активисты перекрыли дороги в попытке привлечь внимание к этой проблеме.

Отмечается, что подобные протесты проходит и в других крупных населенных пунктах страны.

Напомним, ранее в Варшаве уже проходила многотысячная акция протеста против запрета абортов. Митингующие вступали в стычки с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ и задержала нескольких человек.

Как сообщала "Страна", правительство Польши после массовых протестов решило отложить введение запрета на аборты по медицинским показаниям. Соответствующий документ должны были опубликовать 2 ноября, но этого не произошло. Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил, что этот вопрос требует обсуждения.