В случае введения в Украине полного локдауна из-за заметного увеличения числа больных коронавирусом, объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Интер".

Как рассказал министр, это же касается и общественного транспорта, который также, вероятно, будет работать, чтобы им могли пользоваться отдельные категории граждан. По его словам, даже во время тотального карантина есть категории людей, которые работают на критических предприятиях или объектах, и им без общественного транспорта просто не добраться до работы.

"В отношении конкретных ограничений и вопросов транспорта. Мы понимаем, что какой бы жесткий карантин ни был, однако остаются объекты критической инфраструктуры, где работают люди, которые должны добираться до работы. Это касается врачей, медицинских работников и других категорий граждан", – пояснил глава Минздрава.

Также Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно. По его словам, риск "очень-очень низкий".

"Например, возьмем карантин выходного дня. Представим, что его все без исключения соблюдают, все полностью закрыто. Даже при работе общественного транспорта людям некуда ехать. Это только продуктовый магазин или аптека, которая очень часто расположена возле дома. И просто в транспорте не будет даже теоретически какого-то скопления людей. Если мы говорим, что люди перемещаются в транспорте в небольшом количестве, например, в маршрутке, то риск инфицирования, если они придерживаются всех правил, находятся в маске, очень-очень низкий", – добавил Степанов.

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Напомним, вчера глава МОЗ Украины пообещал, что на следующей неделе полный локдаун не будет введен.

В то же время сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Кабмин примет решение о введении полного локдауна не раньше, чем через через две недели.