В субботу, 28 ноября, главный переговорщик ЕС Мишель Барнье и его британский коллега Дэвид Фрост возобновили переговоры по вопросам торговли в Лондоне.

Об этом сообщает "Интерфакс- Украина".

Отмечается, что переговоры проходят в очном режиме.

Накануне встречи Барнье заявил, что возвращается в Лондон для переговоров. Перед этим он заявил, что между сторонами "сохраняются те же значительные разногласия".

В свою очередь Фрост заявил, что "Британия и ЕС еще могут заключить соглашение, если будет учтена позиция Лондона".

Онлайн-переговоры между Великобританией и ЕС были возобновлены в начале недели.

На прошлой неделе переговоры между Лондоном и Брюсселем по вопросам торговли приостановили из-за выявленного случая заражения коронавирусом члена европейской делегации.

Напомним, Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit. При этом считается, что именно сейчас переговорный процесс достиг особенно важного этапа.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

Как сообщалось, в Шотландии собираются провести новый референдум о независимости уже в 2021 году.