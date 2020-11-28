Британия и ЕС возобновили переговоры по торговле после Brexit
В субботу, 28 ноября, главный переговорщик ЕС Мишель Барнье и его британский коллега Дэвид Фрост возобновили переговоры по вопросам торговли в Лондоне.
Об этом сообщает "Интерфакс- Украина".
Отмечается, что переговоры проходят в очном режиме.
Накануне встречи Барнье заявил, что возвращается в Лондон для переговоров. Перед этим он заявил, что между сторонами "сохраняются те же значительные разногласия".
В свою очередь Фрост заявил, что "Британия и ЕС еще могут заключить соглашение, если будет учтена позиция Лондона".
Онлайн-переговоры между Великобританией и ЕС были возобновлены в начале недели.
На прошлой неделе переговоры между Лондоном и Брюсселем по вопросам торговли приостановили из-за выявленного случая заражения коронавирусом члена европейской делегации.
Напомним, Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit. При этом считается, что именно сейчас переговорный процесс достиг особенно важного этапа.
В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.
Как сообщалось, в Шотландии собираются провести новый референдум о независимости уже в 2021 году.