В Азербайджане, который выразил протест Франции, четыре человека погибли после подрыва на противотанковой мине в Физулинском районе.



Об этом сообщает Генпрокуратура республики в своем телеграм-канале.



Так, согласно данным предоставленным в прокуратуре, 28 ноября в районе 15:20 четверо гражданских лиц, находясь в машине марки "Toyota", подорвались, по первичным данным, на противотанковой мине на территории села Ашагы Сейидахмедли Физулинского района.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры прибыли на место происшествия, осмотрели тела погибших, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

"После установления личностей погибших прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской республики, поручив расследование Генпрокуратуре", - добавили в прокуратуре.



В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.



Ранее "Страна" сообщала, что Азербайджан показал первые кадры разминирования Кельбаджарского района Нагорного Карабаха. Армянские военные покинули Кельбаджарский район Нагорного Карабаха, который по трехстороннему соглашению был возвращен под контроль Баку.



Также напомним, что 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над некоторыми территориями Карабаха.