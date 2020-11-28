Черновицкая городская территориальная комиссия (ТИК) обратилась в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявив об угрозе надлежащей организации и проведения голосования во время второго тура выборов мэра Черновцов 29 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Так, в Черновицкую городскую территориальную избирательную комиссию поступили представления от местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий, включенных в состав комиссий от этих организаций:

Черновицкая областная партийная организация ВО "Батькивщина" - 216 членов УИК;

Черновицкая территориальная организация политической партии "Европейская солидарность" - 128 членов УИК;

Черновицкая областная организация политической партии "Наш край" - 85 членов УИК;

Черновицкая областная организация политической партии "Ридне мисто" - 15 членов УИК.

Кроме того, отмечается, что к представлениями не предоставлены заявления лиц о сложении полномочий членов УИК.

"Такие действия организаций партий могут создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы. В частности, при определенных обстоятельствах могут возникнуть проблемы с полномочностью заседаний участковых избирательных комиссий - в связи с отсутствием минимального количества членов комиссии, необходимого для проведения заседания; с достаточностью голосов для принятия решений комиссий, надлежащей организацией работы комиссий во время голосования и подсчета голосов избирателей", - сказано в сообщении.

В ЦИК отметили, что местные организации партий не наделены полномочиями отозвать кандидатуры, поданные ими в состав избирательных комиссий (обращение от организаций партий возможны только на основании личного заявления члена комиссии о сложении полномочий или путем внесения представления о замене члена).

Также полномочия членов УИК прекращаются только с момента принятия соответствующего решения ТИК об изменениях в составе УИК, до принятия такого решения члены участковой избирательной комиссии обязаны выполнять свои обязанности;

В Центризбиркоме добавили, что неявка на заседание избирательной комиссии в день голосования является одноразовым грубым нарушением законодательства о местных выборах и основанием для досрочного прекращения полномочий члена УИК. Более того, Уголовным кодексом Украины установлена уголовная ответственность, в частности за уклонение членов избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей в работе комиссии без уважительных причин.

Кроме того, в комиссии отметили, что ТИК обязана установить итоги голосования независимо от количества избирательных участков в соответствующем округе, на которых голосование не было организовано и проведено в день голосования в соответствии с требованиями Кодекса.

"Центральная избирательная комиссии со своей стороны принимает меры по обеспечению надлежащей организации повторного голосования в г. Черновцы и призывает соответствующие местные организации партий, членов избирательных комиссий и других субъектов избирательного процесса максимально ответственно и осознанно отнестись к своей роли в обеспечении избирательного процесса", - подытожили в ЦИК.

Напомним, второй тур выборов мэра Черновцов назначен на 29 ноября. Во второй тур прошли директор ООО "РОМА", выдвиженец партии "Единая альтернатива" Роман Кличук, набравший 27,29% голосов избирателей, и лидер партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин (21,33%).

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