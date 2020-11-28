В воскресенье, 29 ноября, в Украине синоптик прогнозирует контрастную погоду от +1 градуса на Западе до +14 на Юге. В некоторых областях будут дожди и мокрый снег.



Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко на свой странице в социальной сети Facebook.



Так, согласно прогнозу, в западных регионах страны температура воздуха днем составит -1...+2 градусов. В северной части ожидается до +3 градусов. Возможны дожди и мокрый снег



В центральных регионах Диденко прогнозирует 0...+4 градусов, в Полтавской области до +6 градусов, в Днепропетровской же +5...+8 градусов.



В восточных регионах Украины и на ее южной стороне +4...+9 градусов. На востоке существенные осадки маловероятны.



В Киеве завтра ожидается облачная влажная погода. Температура воздуха ночью 0...-2, днем 0...+2 градусов.





Ранее "Страна" сообщала, что в последние выходные осени в Украину придут осадки и сильный ветер. В западных и северных областях Украины ожидается дождь с переходом в мокрый снег.



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