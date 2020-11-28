В субботу, 28 ноября, избирком в штате Висконсин в США завершился пересчет голосов, проведенный по требованию штаба президента Дональда Трампа. В итоге, это только ухудшило положение Трампа, демократ Джо Байден увеличил свой отрыв.



Об этом сообщает американская радиокомпания "Голос Америки".



"В округе Милуоки проголосовали около 460 тысяч избирателей. В результате пересчета Байдену было добавлено 257 голосов, Трампу - 125. Байден был объявлен победителем выборов в Висконсине - он обошел Трампа более чем на 20 тысяч голосов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что штаб Трампа потребовал пересчета в двух наиболее густонаселенных округах, в основном, поддерживающих демократов. За пересчет штаб Трампа заплатил 3 млн долларов. Пересчет во втором округе - Дейн - должен быть завершен в воскресенье, 29 ноября.

По данным журналистов, будет ожидаемо, если штаб Трампа подаст судебный иск, чтобы оспорить результаты выборов во всем штате. Однако времени для этого остается мало: Висконсин планирует сертифицировать результаты президентских выборов во вторник.



Ранее Трамп заявил, что Байден победил на выборах президента только в коррумпированных городах США. Он все также отказывается признавать свое поражение на выборах.



Напомним, что недавно Трамп снова потребовал пересчета голосов в Джорджии, несмотря на официальное объявление итогов.