В воскресенье, 29 ноября, оппозиция Беларуси призывает сограждан выйти на Марш соседей.

Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает телеграм-канал "НЕХТА".

Так, белорусов призывают выйти на протесты в 12:00 прямо в своих дворах. К 12:30 предлагается собраться в специальных точках в кварталах и районах. Как пишет канал, точки сборов для Минска и других областных центров будут опубликованы завтра утром.

"Только воля и упорство белорусов в отстаивании своих прав жить в свободной и развитой стране заставляют весь мир помогать нам потуже стягивать удавку на шее диктатора. Россия уже прямо принуждает упыря давать обещания об уходе (но он, конечно, обманет, если почувствует ослабление давления). А все остальные соседи и весь цивилизованный мир вообще не признают его легитимность, вводят новые и новые санкции. Колхозный фюрер усиливает террор, отправляет свои бандформирования в наши дворы и на наши предприятия (например, недавние аресты прямо на БМЗ), но волю народа ему уже не сломить", - пишут оппозиционеры.

Напомним, в Беларуси уже четвертый месяц продолжаются протесты, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и требует отставки президента.

На прошлой неделе в Минске на акциях протеста задержали сотни человек. Полиция заявляет, что некоторые были пьяны.