Соединенные Штаты Америки в период с 2014 года до текущего момента оказали Украине помощи на сумму около 4,1 млрд долларов. Эти деньги были потрачены как на безопасность, так и на другие нужды.

Об этом говорится в Официальном заявлении посольства США в Украине для студии Савика Шустера.

Так, согласно заявлению, размер помощи в гривнах составил 116,85 миллиардов, или около 2780 гривен на каждого гражданина Украины. Кроме того, США выдали Украине три суверенные гарантии займов на один миллиард долларов для стабилизации экономики.

В этом году Конгресс США выделил Украине 698 млн долларов: 448 млн на программы Государственного департамента, а еще 250 млн - на Инициативу безопасности помощи Украине.

"США также поддержали Украину в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19, передав более 41 миллион долларов на медицинские и гуманитарные потребности, улучшение способности учреждений здравоохранения'я в уходе за больными и предотвращения дальнейшего распространения заболевания", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала, что американское посольство прокомментировало акцию ОПЗЖ против внешнего управления, которая прошла во вторник, 24 ноября под диппредставительством в Киеве.

Мы также приводили данные адвоката Трампа Руди Джулиани об украденной помощи США Украине.