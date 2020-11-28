Сегодня, 28 ноября, состоялось совещание руководства парламента, правительства и лидеров фракций. На нем обсудили бюджет на 2021 год, законы по "конституционному кризису", назначение главы НАБУ, законы о поддержке бизнеса и отсрочке РРО, а также эффективность карантина выходного дня.

Подробно о заседании в Раде рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, сообщает "РБК-Украина".



Совещание открылось в 11:00 по инициативе спикера парламента Дмитрия Разумкова. В последний раз такой сбор был, как только ввели карантин.



На встрече, по словам Арахамии, главы фракций согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).



"Все фракции поддерживают принятие законопроекта о процедуре увольнения директора НАБУ", - отметил Арахамия.

Также присутствующие коснулись темы Конституционного суда Украины.

"Мы до понедельника определимся с электронным декларированием. А по самому КСУ сейчас выглядит наиболее компромиссным законопроект о том, что решения КСУ должны приниматься двумя третями состава", - заявил нардеп.

Еще одна тема заседания - голосование за возврат электронного декларирования. Его ожидают после того, как законопроект согласует комитет.

"На следующей неделе должны какую-то компромиссную версию по возврату электронного декларирования", - спрогнозировал Арахамия.

Также он подтвердил планы Верховной рады принять закон о государственном бюджете на 2021 год в конце следующей недели или через неделю.



"Относительно бюджета - в рабочем порядке, все нормально, как и было предварительно согласовано. На следующей неделе начинаются консультации. И думаю, где-то на следующей неделе выйдем на голосование", - рассказал нардеп.



На совещании поднимался и вопрос карантина выходного дня. Верховная Рада намерена заслушать доклад министра здравоохранения Украины Максима Степанова об эффективности карантина выходного дня, как стало известно после окончания совещания.



"Если карантин выходного дня не сработал, Рада на следующей неделе предложит его скорректировать", - сказал Арахамия.



Ранее "Страна" подробно писала о том, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что законопроекты о Конституционном суде могут появиться в повестке Верховной Рады не раньше 15 декабря.



Также мы приводили слова Арахамии о том, что законопроект о поддержке предпринимателей вступит в силу до 9 декабря.