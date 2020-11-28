Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что депутаты Верховной Рады планируют искать совместное решение по законопроекту относительно Конституционного суда Украины.

Об этом он заявил после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций, передает "Интерфакс-Украина".

"По КС мнения разделились. Внесён ещё один законопроект действующего президента вдобавок к тому, что наработала рабочая группа парламента. Дискуссия касалась того, чтобы был найден компромиссный вариант... Будем искать совместное решение. Если оно будет отвечать национальным интересам Украины и покажет действительно борьбу с коррупцией, то мы поддержим. В сегодняшнем варианте президентского законопроекта мы не видим такого решения", - сказал представитель "ОПЗЖ".

В то же время Бойко отметил, что "Оппоплатформа" против каких-либо "волюнтаристских решений" относительно Конституционного суда.

"Мы не против электронного декларирования, но мы считаем: то, что наработала рабочая группа - это наиболее взвешенный вариант, который устроит всю общественность и покажет реальную борьбу с коррупцией", - отметил он.

Ранее "Страна" приводила слова главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что ожидать появления законопроекта по КСУ в Верховной Раде стоит не раньше 15 декабря.

Напомним, кризис с КС начался после признания этим судом неконституционными отдельных положений антикоррупционного законодательства.