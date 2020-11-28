Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса, предусматривающий компенсацию для наемных работников, должен вступить в силу до 9 декабря.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Депутат отметил, что на совещании руководства парламента, правительства и лидеров фракций 28 ноября вопрос о локдауне вообще не обсуждали. На повестке стоял вопрос о принятии законопроектов о поддержке малого и среднего бизнеса.



"Очень сжатые сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в силу до 9 декабря, потому что есть где-то два миллиона людей, наемных работников, по подсчётам правительства, которые могут получить эту компенсацию до 8 тысяч грн на человека", - сказал Арахамия.

По словам нардепа, главной темой совещания был именно этот вопрос, ведь необходимо продумать, "каким образом пройти все эти бюрократические согласования, чтобы выдержать эти сроки".

Как писала "Страна", инициатором законопроекта, о котором говорит Арахамия, является президент Украины Владимир Зеленский.

Также "Страна" сообщала о заявлении президента Украины, согласно которому у 4 млн граждан налоговый долг до 3060 грн будет аннулирован, и при усилении карантинных ограничений 200 тысяч ФОП будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов.