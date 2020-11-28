Сопредседатель парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Кабинет министров Украины планирует принимать решение о введении локдауна в середине декабря.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в субботу, 28 ноября, после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.



По словам Бойко, правительство не дало чёткого ответа, будет ли полный локдаун или нет, в Кабмине ожидают данных по заболеваемости и будут принимать решение в средине декабря.

"Но скорее всего, это будет с 20 декабря, относительно того, что очень осторожно сказал премьер-министр... Но сегодня более-менее понятно, что это не будет на ближайшей неделе. Если ситуация будет пессимистичной, то это будет с 20 декабря", - уточнил Бойко.

Также он рассказал, что на совещании дискуссия касалась четырех вопросов: законопроектов о электронной отчётности ФЛП, об электронном декларировании, доработанном проекте госбюджета-2021 и проекта закона о поддержке бизнеса в период карантина.

"Присутствующие сошлись во мнении, в частности, о необходимости поддержать бизнес", - добавил Бойко.



Ранее "Страна" сообщала, что глава МОЗ Украины пообещал, что на следующей неделе полный локдаун не введут. По его словам, сейчас заполняемость в больницах в среднем составляет 50%, а ситуация с коронавирусом, хоть и напряженная, но не критичная.



Также напомним, что в Офисе президента и в Минздраве ждут результатов карантина выходного дня, чтобы решить вводить ли локдаун.