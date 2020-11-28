Госпогранслужба Украины на границе с Россией задержала немца, которого разыскивал Интерпол
В субботу, 28 ноября, пограничники Сумского отряда в пункте пропуска "Бачевск" задержали гражданина Германии, которого разыскивала международная уголовная полиция Интерпол.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Как сказано в сообщении, 43-летнего мужчину задержали 27 ноября в пункте пропуска "Бачевск", когда тот направлялся в Россию на автомобиле марки "Renault".
"Во время проверки документов гражданина Германии правоохранители установили, что он находится в международном розыске. Иностранца сразу задержали, и об этом сообщили Укрбюро Интерпола в г. Киев", - отметили в госслужбе.
Немного позже сотрудники Интерпола подтвердили, что задержанный действительно находится в розыске в Германии: он подозревается в отмывании денег и банковском мошенничестве.
"Немец прибыл в Украину в конце прошлого года, а в розыск его объявили более полугода назад. Все это время он находился в Украине и, вероятно, в дальнейшем местом своего укрытия решил выбрать территорию РФ", - уточнили в пресс-центре.
Задержанного передали представителям Нацполиции Украины, которые займутся его экстрадицией в Германию для привлечения там к уголовной ответственности.
Ранее "Страна" сообщала, что в Сумской области задержали молдаванина, которого Интерпол разыскивал семь лет.
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