В субботу, 28 ноября, пограничники Сумского отряда в пункте пропуска "Бачевск" задержали гражданина Германии, которого разыскивала международная уголовная полиция Интерпол.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сказано в сообщении, 43-летнего мужчину задержали 27 ноября в пункте пропуска "Бачевск", когда тот направлялся в Россию на автомобиле марки "Renault".

"Во время проверки документов гражданина Германии правоохранители установили, что он находится в международном розыске. Иностранца сразу задержали, и об этом сообщили Укрбюро Интерпола в г. Киев", - отметили в госслужбе.

Немного позже сотрудники Интерпола подтвердили, что задержанный действительно находится в розыске в Германии: он подозревается в отмывании денег и банковском мошенничестве.

"Немец прибыл в Украину в конце прошлого года, а в розыск его объявили более полугода назад. Все это время он находился в Украине и, вероятно, в дальнейшем местом своего укрытия решил выбрать территорию РФ", - уточнили в пресс-центре.

Задержанного передали представителям Нацполиции Украины, которые займутся его экстрадицией в Германию для привлечения там к уголовной ответственности.



Ранее "Страна" сообщала, что в Сумской области задержали молдаванина, которого Интерпол разыскивал семь лет.



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