Министерство обороны Украины хочет в следующем году закупить пять ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2, которые производит Турция.

Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак во время учений на полигоне "Широкий лан", передает АрміяInform.

"Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд Вооруженных Сил Украины мы закупим пять новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения", - рассказал он.

В то же время Хомчак не стал уточнять, речь идет о пяти комплексах, которые включают в себя 2-3 дрона, или же про пять летальных аппаратов со станциями управления.

Новые Bayraktar TB2 планируют направить на защиту морского побережья Черного и Азовского морей у границ с Россией.

Напомним, в пятницу, 27 ноября, в Николаевской области, где президент Украины уволил главу СБУ, прошли тактические учения с использованием ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 и ПТРК.

Ранее "Страна" сообщала, в Николаеве начались британо-украинские военные учения Warrior Watcher-2020. Они пройдут при участии Военно-морских сил, Воздушных сил Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Великобритании.