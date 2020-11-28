Президент Украины Владимир Зеленский свои указом установил в стране 28 ноября День работника системы финансового мониторинга.

Об этом гласит указ №523/2020 от 28 ноября, обнародованный на сайте главы государства.



В пресс-службе президента отметили, что Зеленский ввел новый праздник, "учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

"В поддержку инициативы Кабинета министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, который будут отмечать ежегодно 28 ноября", - говорится в указе Зеленского.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с сегодняшнего.



Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский учредил в Украине День территориальной обороны. Он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.



Также напомним, что в Украине недавно учредили День виноградаря и винодела. Отмечать украинцы его будут каждый год во второе воскресенье ноября.