В субботу, 28 ноября, нападающему Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку в петербургском футбольном клубе "Зенит". Ранее его отстраняли от капитанства из-за крупного секс-скандала - публикации в сети видео мастурбирующего спортсмена.



О возвращении повязки сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Дзюба выйдет в сотаве "Зенита" с первых минут матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала".



"Зенит" опубликовал состав на эту игру и напротив фамилии Дзюбы указал букву "С" - это означает, что футболист будет капитаном команды.



После появления интимного видео форварда не только лишили статуса капитана "Зенита", но также отстранили от ноябрьских матчей сборной России в Лиге наций.



Как писала "Страна", сразу после секс-скандала российский футболист стал лучшим игроком в матче "Зенита" с "Краснодаром", однако решил отдать приз своему партнеру по команде Алексею Сутормину, у которого умер отец.



Также мы сообщали, что после секс-скандала Дзюба побил рекорд по забитым россиянами мячам в Лиге чемпионов.