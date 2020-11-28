Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что законопроекты о Конституционном суде могут появиться в повестке Верховной Рады не раньше 15 декабря.

Об этом он заявил журналистам перед совместным совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что на следующей пленарной неделе. На этой пленарной неделе этого нет в повестке дня", - сказал нардеп.

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства по представлению 48 народных депутатов.

По решению КСУ были признаны неконституционными уголовная ответственность за недостоверное декларирование и полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни.

Позже глава страны внес в парламент законопроект, которым предлагает остановить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Вчера в Раде появился законопроект Зеленского о восстановлении ответственности за ложь в декларациях.