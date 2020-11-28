В Киевском областном совете перед выходными случился коронавирусный переполох.

Причиной стало появление в здании совета на площади Леси Украинки народного избранника от "Батькивщины", который, по данным его коллег, болеет коронавирусной инфекцией.

Депутат не просто заскочил на работу, но еще и поучаствовал в работе сессии, находясь в зале продолжительное время.

Как рассказали источники "Страны" в правоохранительных органах, депутаты решили наказать нарушителя самоизоляции.

Они написали на инфицированного коллегу заявлению в полицию и потребовали завести против него уголовное производство из-за возможного заражения окружающих.

Полиция начала расследование по ст.325 УК Украины (нарушение санитарных норм и правил, которое могло привести к инфицированию). Максимальное наказание по этой статье - до 3 лет тюрьмы. Если выяснится что кто-то заболел именно из-за контакта с больным депутатом, то дело могут переквалифицировать на ч.2 ст.325 (умышленное заражение, повлекшее тяжелые последствия). По этой статье уже предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Сейчас народные избранники из Киевского облсовета отправились сдавать тесты на коронавирус, а в помещениях ведомства провели санообработку.

Из собственных источников "Страна" также выяснила, что инициаторами обращения в полицию были депутаты от группы "За майбутнє".

Отметим, что вчера в облсовете был избран его председатель - представитель "Слуги народа" Скляров. За него голосовали представители "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины". В тоже время "За майбутнє" хотела, чтоб главой облсовета стал Москаленко. Но такой вариант не получился, что вызвало гневные комментарии от самого Москаленко.

Поэтому нельзя исключать, что история с заявлением о коронавирусе у депутата от "Батькивщины" - продолжение этой борьбы.

Политики и управленцы разных рангов часто болеют COVID-19 и умирают от осложнений. Так, в октябре коронавируса умер бывший народный депутат и советник Кравчука Валерий Бабич.

А немногим ранее коронавирусом заразился нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок.