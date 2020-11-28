Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден рассматривает несколько вариантов назначенцев на пост главы министерства обороны.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

Кроме отставного генерала Ллойда Остина в списке кандидатов значатся экс-министр по вопросам внутренней безопасности Джей Джонсон, сенатор Тэмми Дакуорт и экс-чиновница Пентагона Мишель Флурной.

Наиболее вероятной кандидатурой называют Флурной. Впрочем, как уверяют источники, для Байдена при назначении определяющими будут такие факторы, как раса, опыт и уровень комфорта.

На данный момент на команду Байдена давят, чтобы она назначила на ведущую роль в кабинете министров афроамериканца. Если же выбор падет на Остина, он станет первым темнокожим главой Пентагона в американской истории.

Напомним, в США официально началась подготовка к передаче власти демократу Джо Байдену, который объявил о ряде ключевых назначений в своей будущей администрации.

Ранее "Страна" сообщала, что Пентагон начинает процесс перехода под контроль Байдена.