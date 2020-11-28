Американское посольство прокомментировало акцию ОПЗЖ против внешнего управления, которая прошла во вторник, 24 ноября под диппредставительством США в Украине.



Комментарий посольства был показан в эфире шоу Савика Шустера в пятницу, 26 ноября.



"Власти США очень переживают о народе Украины и ценностях, за которые украинцы боролись на Майдане и продолжают бороться на Донбассе. Мы работаем открыто и прозрачно", - заявили в посольстве.



По их мнению американцев, обвинения во "внешнем управлении" являются не просто ошибочными, а переворачивают "с ног на голову" реальность. А помощь Украине США оказывают по просьбе самих украинских властей.

Также в посольстве дали понять, что считают критику украинского правительство инспирированной извне (судя по намекам - Россией).



"Кто внутри Украины спонсирует постоянный поток судебных исков и распространение дезинформации, направленной на дискредитацию демократически выбранного правительства Украины и его реформ, которые так не легко дались? Ответ: явно те силы, которые внутри Украины и за ее пределами хотят добиться прекращения евроатлантической интеграции Украины и обогатиться за счет украинского народа", - говорится в заявлении.



Это заявление прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".



"Риторика обычная, хотя доказательств внешнего управления в последнее время более чем достаточно (и пленки Деркача, и недавние откровения экс-посла Канады в Украине, о которых писала "Страна").

Но особо интересен в комментарии посольства другой момент.

А именно - намёк на то, что силы, критикующее украинское правительство, управляются из России. Тут стоит отметить, что правительство критикуют разные силы. В том числе, например, и партия Порошенко. Американцы намекают, что ими тоже управляют из Москвы? Любопытная демонстрация поддержки украинских властей со стороны посольства США", пишет Телеграм-канал.

Напомним, на акции ОПЗЖ под американским посольством человек в маске Сороса накинул ошейник на девушку в украинском национальном костюме. Таким образом, участники акции показывали, что Украина находится под внешним управлением США.



Ранее "Страна" сообщала, что посольство США заявило об олигархах, которые хотят "подорвать повестку" Зеленского. Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин сказала, что в Украине "олигархи звонят судьям", а "союзники России сидят в Верховной Раде" и распространяют дезинформацию о внешнем управлении.