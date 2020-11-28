С сегодняшнего дня, 28 ноября, власти Грузии решили ввести национальный локдаун, который продлится до 31 января. На Новый год и Рождество, утверждают чиновники, будет сделана пауза.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Sputnik Грузия".

Ужесточение и расширение ограничений связано с осложнением ситуации с коронавирусом. В связи с этим запрещаются междугородние перевозки. А в восьми крупнейших городах страны – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Телави и Поти – будет остановлена работа общественного транспорта.

Предполагается, что рестораны и кафе перейдут на режим доставки или выноса пищи. Останавливают работу все магазины, кроме продуктовых, аптек и газетных киосков. Запрещается работа фитнес-центров и бассейнов, а также проведение массовых мероприятий.

Исключениями станут дни с 24 декабря по 2 января – в связи с Новым годом будут отменены все ограничения, кроме ночного передвижения.

Напомним, со среды, 4 ноября, в Грузии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводят обязательный масочный режим, который будет действовать и в помещениях, и на улицах.

До этого мы рассказывали, что в список стран красной зоны Минздрав Украины отнес Польшу, Австрию и Грузию, которые до этого находились в "зеленом лагере". Обновленный перечень опубликован на сайте Минздрава.