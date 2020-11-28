Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не исключил проведения внеочередного заседания парламента, на котором будут принимать государственный бюджет на 2021 год.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Все может быть. Вообще не исключаю никакого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они заработали. Мое мнение, что нужно собираться на внеочередные и без осуждения", - сказал Арахамия перед совместным совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций.



Ранее "Страна" сообщала, что, по словам Ярослава Железняка, на этой неделе госбюджет-2021 внесут в Раду, а рассмотрят на следующей. "В данный момент происходят технические моменты процесса", - отметил нардеп.



Также напомним, что в Раду передали проект госбюджета на 2021 год для рассмотрения во втором чтении. Обновленный текст законопроекта был внесен 26 ноября, свидетельствуют данные на сайте парламента.