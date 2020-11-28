Президент Армении Армен Саркисян отправился с частным визитом в Российскую Федерацию. Там он встретится с представителями армянской общины, чтобы обсудить с ними ситуацию с Нагорным Карабахом.

Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

"Президент Армении отправился в Москву. Армен Саркисян в России проведет встречи с членами армянской общины. Пресс-служба президента сообщает, что визит будет носить частный характер", - говорится в сообщении.

Накануне, в пятницу, стало известно о возможном приезде в Россию премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев и разблокирование дорог в Карабахе.

Так же мы рассказывали, что президент Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Нагорном Карабахе.