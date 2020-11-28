В субботу, 28 ноября, стало известно, что глава МОЗ Максим Степанов выздоровел от коронавирусной инфекции.



Об этом он сам сказал во время онлайн-брифинга, который провел уже на рабочем места.



Впервые за долгое время Степанов выступил с брифингом не из дома, а из кабинета возглавляемого им министерства. На самоизоляции глава МОЗ находился ровно две недели.



"Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как желали, так и получилось", - отметил Степанов во время брифинга.



Также он пожелал выздоровления всем, кто сейчас болен.

Кроме того, Степанов затронул тему карантина выходного дня, срок которого истекает как раз на этих выходных (он вводился решением правительства до 30 ноября). По его словам, пока оценить точно его эффективность затруднительно.

"Противоэпидемические меры - самый эффективный способ борьбы с заболеваемостью. Эффективность карантина выходного дня мы увидим уже на следующей неделе, когда проанализируем все цифры с момента введения этих карантинных ограничений и увидим, удалось ли сбить динамику роста заражений", - сказал министр.

О том, будут ли продлевать "выходной" карантин или вводить тотальный, он не уточнил.





Начало выступления Степанова в 03:00.



Ранее "Страна" сообщала, что 14 ноября глава Минздрава Степанов заразился коронавирусом. Он получил положительный тест на Covid-19 и находился на самоизоляции дома.



Напомним, Степанов заявил, что введение локдауна сведет заболеваемость Covid-19 к нулю. По его словам, Минздрав готовит разные варианты введения жестких ограничений и призывает в данный момент жестко придерживаться уже введенных в стране ограничений.