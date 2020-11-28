В День памяти жертв голодоморов, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что Национальный музей Голодомора-геноцида является самым важным для страны, а его проект будет обязательно завершен.

Слова президента приводит его пресс-служба.

"Проект Национального музея голодомора-геноцида очень важный для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", - сказал он.

Зеленский рассказал о ситуации с музеем во время церемонии памяти жертв голодоморов в Киеве. Вместе с супругой Еленой он также почтил жертв у памятного знака на Михайловской площади.

Глава государства призвал всех украинцев зажечь свечу памяти в честь умерших от голода.

Зеленский с женой возложили цветы к памятнику жертв Голодомора

Напомним, сегодня в стране пройдут скорбные мероприятия, посвященные этой дате, включая церемонии возложения цветов и зажжения свечей в память о жертвах голода.

Ранее мы писали, что украинские студенты создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора. Приобрести их нельзя, цель проекта - почтить память жертв.