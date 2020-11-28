Советник верховного лидера Ирана Хоссейн Дехган заявил, что его страна отомстит за убийство ведущего ученого-ядерщика, одного из создателей ядерной программы Ирана Мохсина Фахризаде.



Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.



"Мы обрушимся на убийц этого невинного мученика, как гром, и заставим их пожалеть о содеянном", - пообещал Дехган.

Напомним: 27 ноября известный иранский ученый, физик-ядерщик и один из разработчиков ядерной программы Ирана Мохсин Фахризаде-Махабади был убит в населенном пункте Абсард возле Тегерана.



В тот же день министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что существуют веские свидетельства причастности Израиля к убийству иранского ученого-ядерщика.



Также ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп ретвитнул сообщения об убийстве в Тегеране ведущего иранского физика-ядерщика. Но своих комментариев по поводу этого события пока что не давал.