"Мы заставим их пожалеть о содеянном". Иран пообещал отомстить за убийство физика-ядерщика
Советник верховного лидера Ирана Хоссейн Дехган заявил, что его страна отомстит за убийство ведущего ученого-ядерщика, одного из создателей ядерной программы Ирана Мохсина Фахризаде.
Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.
"Мы обрушимся на убийц этого невинного мученика, как гром, и заставим их пожалеть о содеянном", - пообещал Дехган.
Напомним: 27 ноября известный иранский ученый, физик-ядерщик и один из разработчиков ядерной программы Ирана Мохсин Фахризаде-Махабади был убит в населенном пункте Абсард возле Тегерана.
В тот же день министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что существуют веские свидетельства причастности Израиля к убийству иранского ученого-ядерщика.
Также ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп ретвитнул сообщения об убийстве в Тегеране ведущего иранского физика-ядерщика. Но своих комментариев по поводу этого события пока что не давал.