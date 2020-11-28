Авиакомпания United Airlines в пятницу, 27 ноября, начала выполнять чартерные рейсы по доставке вакцины от коронавируса, разработанной компанией Pfizer.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, компания Pfizer планирует хранить первые партии вакцины на складах в штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии.

В авторитетном издании уточнили, что упомянутые рейсы необходимы для как можно более быстрого распространения, если вакцина будет одобрена Консультативным комитетом CDC по практике иммунизации. Заседание комитета запланировано на первое декабря.

Как ранее рассказывала "Страна", другая вакцина от коронавируса - британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Oxford - будет доступна для стран с низким и средним доходом. Ее можно будет приобрести за три-четыре доллара (85-113 грн).

Также мы писали, что Украина сможет закупить вакцину от коронавируса по специальной стоимости. Речь идет о закупке как минимум 8 миллионов доз. По предварительным данным, на них могут потратить миллиард гривен.