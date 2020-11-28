В субботу, 28 ноября, стало известно о решении заседания Центральной избирательной комиссии относительно проведения довыборов в парламент в Ивано-Франковской области. Причиной стало сложение мандата нардепом от "Слуги народа" Зиновием Андрийовичем.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрийовича Зиновия, избранного в одномандатном избирательном округе №83 (Ивано-Франковская область), по личному заявлению", - говорится в сообщении.

В связи с этим в ЦИК решили провести промежуточные выборы народных депутатов в округе. Они состоятся 28 марта 2021 года.

Напомним, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович решил написать заявление о сложении своих полномочий после того, как его избрали на пост главы города Надворная в Ивано-Франковской области.

О планах сложить мандат нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Андрийович рассказывал еще в конце октября. Специально для этого он опубликовал ролик, в котором поблагодарил избирателей за доверие.