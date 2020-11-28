В субботу, 28 ноября, вступил в силу закон, который предусматривает направление в Фонд борьбы с коронавирусом 8,9 миллиардов гривен.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Вчера документ был обнародован в издании "Голос Украины", а согласно законодательству, он вступает в силу со следующего дня после публикации.

В документе прописано погашение налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 миллиардов гривен.

Согласно тексту закона, сперва НАК "Нафтогаз" получит от Кабмина 32,3 млрд гривен компенсации за поставки газа на условиях ПСО, а также признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог в размере 5,95 млрд гривен. Только после этого "Нафтогаз" должен будет заплатить "Укрнафте" за ранее поставленный газ и авансовый платеж за газ будущей добычи.

Полученную сумму в размере 8,9 млрд гривен Фонд направит на финансирование расходов и реструктуризацию угольной отрасли.

Напомним, из Фонда борьбы с коронавирусом уже использовали 41 млрд гривен, что составляет 62% выделенных средств.

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль рассказал, зачем из коронавирусного фонда выделили деньги на дороги.