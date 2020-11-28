В распоряжении "Страны" оказалась материалы уголовного дела о крымской земле главы НАБУ.

Эту землю в 2017 году продали почти за миллион рублей по доверенности, выданной семьей Артема Сытника. Но в декларации данного факта правоохранитель не отразил. И утверждал, что землю продали без его ведома, и денег он за эту сделку не получал.

В документах, которые передали нам источники в СБУ, всплывает много важных деталей, опровергающие ранее заявленную публично позицию шефа главного антикоррупционного ведомства страны.

"Страна" публикует общую фабулу этой истории и новые штрихи к скандалу.

Предыстория скандала

Для начала напомним, что уже известно об этой истории из СМИ.

Участок под Севастополем супруга директора НАБУ Анна Сытник выставила на продажу еще в 2015 году. Это четыре сотки в полукилометре от моря - то есть расположение очень выгодное.

Участок Сытники приобрели еще в 2013 году под постройку мини-отеля. Располагается он в дачном кооперативе "Мираж".

В 2017 году этот участок, по данным СМИ, которые потом подтвердил директор НАБУ, был продан.

Схема такая: Сытники выдали доверенность на отчуждение имущества уроженке Черкасской области Елены Небывайловой, которая впоследствии оказалась гражданкой России. А та продала землю жителю Волгограда Андрею Пылову.

Учитывая, что это произошло уже после аннексии полуострова, сделка, разумеется, с точки зрения Украины явно незаконна. Осуществлял ее крымский нотариус. Сумма - 900 тысяч рублей. Впрочем, ранее участок выставляли за почти миллион гривен. Поэтому не исключено, что официальная цена указана ниже реальной.

При этом в украинских реестрах земля продолжает числиться за супругой директора НАБУ, более того - он из года в год указывает крымский участок в декларации.

Сытник на эти претензии отвечал, что в 2015 году был не против отчуждения имущества (на момент выдачи доверенности он еще не был директором НАБУ, но готовился им стать). А вот акт купли-продажи доверенное лицо его семьи - россиянка Небывайлова - совершила, мол, без их ведома.

Почему в 2015 году - в разгар конфликта с Россией - глава НАБУ был не против продажи, а через два года внезапно стал против - непонятно. И в любом случае речь может идти о сокрытии доходов (не говоря уже о совершении незаконных сделок).

В 2018 году САП открыла уголовное дело по этому вопросу. Заявителем стал нардеп из "Народного фронта" Максим Поляков, которого НАБУ преследовала по "янтарному" делу. Однако тогда следствие по Сытнику ничем не закончилось.

Вспомнили о нем только недавно - во время конфликта вокруг Конституционного суда, который повел атаку на Сытника и НАБУ. Группа поддержки директора Антикорбюро начала критиковать главу КСУ Александра Тупицкого за сделку с землей в Крыму после аннексии. Удивительным образом забыв, что на Сытника - тот же самый компромат.

В начале сентября ГБР открыло новое дело на Сытника по поводу сокрытия в декларации факта продажи участка. Заявителем выступил телеведущий Дмитрий Спивак.

Как оформляли продажу земли в Крыму. Подробности сделки

Фабула уголовного дела выглядит так. Супруги Сытники решили в 2015 году продать крымскую землю. Для чего в феврале выдали доверенность на продажу россиянке Небывайловой. Директором НАБУ Артем Сергеевич, напомним, станет в том же году.

На основании этой доверенности, Елена Небывайлова в апреле 2015 года провела перерегистрацию участка "в регистрационных органах оккупационной власти" и по законам Российской Федерации, констатируется в материалах дела.

Далее идет сделка. В августе 2017 года участок продан, уплачена госпошлина в пользу бюджета "оккупационной власти", что может квалифицироваться по статье 110-2 УК Украины.

Суть статьи - "финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины". Карается сроком от трех до пяти лет лишения свободы.

Далее в материалах дела фиксируется, что в своих декларациях Сытник акта продажи не указал, и это вторая уголовная статья - 366-1, декларирование недостоверной информации.

Все это в общем-то известные факты.

Но дальше в материалах дела описываются проведенные следственные действия.

Были допрошены люди, которые в 2013 году продали Сытнику землю в Крыму. Именно Сытнику - он встречался с продавцом и оставлял ему задаток. А потом участок уже нотариально оформили на жену Анну. Тогда будущий глава НАБУ был частным лицом и работал адвокатом.

Далее следователи изучили вопрос доверенного лица Сытников, от имени которых уже в 2017 году совершилась сделка в Крыму. От которой, как утверждал директор НАБУ, он ничего не получил.

Оказывается, гражданка России Небывайлова приезжала в Украину в октябре 2018 года. То есть через год после сделки с жителем Волгограда, который купил землю Сытников.

При этом супруга Сытника Анна, которую допросили в январе 2019 года, отрицала, что Небывайлова передавала ей деньги за крымскую землю. Хотя, как мы убедились, после этого она уже бывала в Украине.

Более того, с этой женщиной Сытники даже виделись уже после продажи земли в Крыму и весьма тепло общались. Следствие проверило камеры наблюдения в аэропорту "Борисполь", где зафиксировано, как директор НАБУ и его жена в сентябре 2018 года провожали Небывайлову на рейс Киев-Рига.

Следователи отмечают, что судя по их поведению, семья Сытников находится с ней в близких отношениях. А жена директора Бюро через несколько дней встретила Елену в том же "Борисполе" из Риги. И даже на своей машине отвезла ее домой.

В общем, не похоже на отношения людей, которых "кинули" с продажей дома, не отдав деньги.

Еще один важный факт. Следствие установило, что при выдаче доверенности Небывайловой, жена Сытника попросила нотариуса внести в документ орган российской власти в Крыму - Госкомитет по регистрации и кадастру. Он был создан в июле 2014 года - то есть после аннексии.

Такую просьбу подтвердил и сам нотариус, и его помощница. Как мы рассказывали выше - именно в этом ведомстве участок и переоформили по российским законам в апреле 2015 года.

То есть установлен четкий умысел супруги будущего директора НАБУ - оформлять участок по нормам российского законодательства. Отметим также, что согласие на выдачу доверенности давал и сам Сытник - тогда кандидат на пост шефа главного антикоррупционного ведомства.

Также следствие проверило звонки фигурантов дела и выяснило, что Артем Сытник, нотариус, Елена Небывайлова и конечный покупатель Пылов созванивались между собой.

В общем, картина, как говорится, маслом. Сытник, который отрицал, что был в курсе сделки с его землей, и что денег за нее он не получил, оказывается перезванивался и встречался с женщиной, которая по его просьбе эту землю продала. То есть явно знал, что произошла сделка (хотя потом это отрицал).

Второе - чета Сытников намеренно, через свое доверенное лицо, провели сделку с землей по законам Российской Федерации.