Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о трех шагах, которые власть планирует сделать, чтобы выйти из конституционного кризиса в стране.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, первая часть плана предполагает восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях.



"По словам президента Украины Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно жесткой", - добавил Ермак.



Вторая часть плана - восстановление полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), связанных с мониторингом электронного декларирования.



И третья часть - урегулирование вопроса создания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), обеспечение гарантии деятельности его директора.

"Для выполнения этих шагов все органы власти должны действовать слаженно и эффективно. Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада - как можно быстрее принять", - резюмировал глава ОП.



Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины заблокировал электронное декларирование доходов чиновников, а также лишил ключевых полномочий НАПК. Отдельным решением судья признал незаконным указ о назначении директора НАБУ Артема Сытника и назвал неконституционными ряд положений законодательства, касающихся деятельности органа. Зеленский не признал эти решения, и на Украине начался конституционный кризис.



Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.