Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинский блогер Михаил Орешников, которого ранее задержали в Индонезии по экстрадиционному запросу России, возвращается домой. Самолет уже направляется в Киев.

Об этом министр иностранных дел написал в своем Twitter 28 ноября.

"Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковим уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита Украинского государства", - рассказал министр.



Орешникова задержали 6 ноября в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г. Джакарта) по запросу национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. По предварительным данным, против блогера в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений.



Ранее "Страна" подробно рассказывала, как Украина активно защищает от России этого соратника известного праворадикала Тесака.

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