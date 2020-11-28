Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив улучшила прогноз падения экономики Украины до 5% вместо предполагаемых 7% в начале эпидемии.

Об этом она рассказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает "РБК-Украина".

"Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП - это достаточно существенно, потому что мы помним, когда 2 или 3% роста это было для нас существенное достижение как для страны", - сказала чиновница.

Ковалив добавила, что изначально ожидался рост экономики Украины на 4%, а после начала эпидемии его скорректировали до падения на 7%.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", который будет рассмотрен во втором чтении.

Ранее "Страна" рассказывала, что Министерство здравоохранения требует от депутатов Верховной Рады Украины принять новый проект государственного бюджета с заложенными на финансирование медицины минимум 5% от ВВП.