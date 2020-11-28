Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев заявил о готовности США воевать с Россией, чтобы помешать достроить газопровод "Северный поток-2".



Об этом эксперт сообщил в эфире информационного агентства НСН 27 ноября.

По словам Танкаева, власти США "вплоть до военной конфронтации" готовы сопротивляться "Северному потоку - 2". Эксперт считает, что это их принципиальная позиция.



Он также отметил, что такова позиция действующего главы Белого дома Дональда Трампа, а как себя поведет Джо Байден в случае признания результатов выборов, пока неясно.

"Следующая администрация будет тоже абсолютно недружественна по отношению к России, но есть разница между позицией политика и позицией бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он много наломал дров за время своего правления", - сказал Танкаев.

Он добавил, что с технической точки зрения на завершение строительства трубопровода нужен всего месяц, и "проблема здесь абсолютно политическая".

Напомним, что уже есть прогнозы, по которым при Байдене строительство "Северного потока-2" может остановиться. Европейские газовые эксперты считают, что новые американские санкции "не только оттянут строительство" газопровода, а даже и остановят его, несмотря на то, что 95% труб уже уложены.



Также "Страна" сообщала, что Германия заявила о неприемлемости санкций США против "Северного потока - 2".