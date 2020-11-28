Президент Владимир Зеленский 27 ноября внес Верховную Раду законопроект о либерализации применения регистраторов расчетных операций (РРО).

Карточка законопроекта появилась на сайте парламента.

В документе речь идет об изменениях в Налоговый кодекс Украины и другие законы, которые будут способствовать либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

Также в нем говорится об отмене механизма компенсации покупателям по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций.

Главным комитетом по данному законопроекту определен Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Текста проекта на сайте пока еще нет.

Напомним, на 1 декабря представители микробизнеса запланировали проведение налогового майдана под стенами Верховной Рады. Они перечислили семь своих ключевых требований к власти.

Как писала "Страна", 17 ноября предприниматели уже протестовали под Радой. Однако в тот день парламент провалил отсрочку введения регистраторов расчетных операций, чего требовали протестующие.