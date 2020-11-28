По состоянию на утро субботы, 28 ноября, в Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом на 16 294 человека, что является новым антирекордом. Всего сейчас болеет 709 701 украинец.

Об этом рассказал глава министерства здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

"16 294 новых случая коронавирусной инфекции Сovid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медик", - говорится в сообщении.

Степанов рассказал, что за сутки пришлось госпитализировать 1 639 пациентов, а количество летальных случаев увеличилось на 184 человека. Выздоровели 8 897 украинцев.

"За все время пандемии в Украине: заболели 709 701 человек; выздоровели 335 135 пациентов; летальных случаев – 12 093", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, предыдущий антирекорд был установлен вчера, когда подтвердились 16 218 случаев заражения коронавирусом.

Также антирекорд был установлен и в Киеве, где впервые за время эпидемии количество зараженных Сovid-19 превысило 1 500 человек за последние 24 часа.